V dobrih 14 urah prijeli 26 ljudi, ki so nezakonito vstopili v državo

Za večino postopek še poteka

10. maj 2017 ob 10:41

Koper - MMC RTV SLO/STA

Koprski policisti so v Črnem Kalu, Podgorju, na Kastelecu in blizu Ilirske Bistrice prijeli več skupin prebežnikov, skupaj 26 tujih državljanov.

V torek malo po 17. uri so koprski policisti v Črnem Kalu prijeli pet Afganistancev. Enemu so zaradi bolečine v nogi nudili zdravniško pomoč, nato pa so vse nastanili v ljubljanskem azilnem domu, so sporočili s PU Koper.

Nato so okoli 20. ure v Podgorju prijeli Iranca, ki ga bodo vrnili hrvaškim varnostnim organom.

Danes ponoči, malo po 3. uri, so nato na Kastelcu prijeli še 15 Afganistancev, so še sporočili policisti in dodali, da postopek še poteka. Malo pred 7. uro pa so na območju Ilirske Bistrice prijeli še pet državljanov Kosova, ki so v Slovenijo vstopili ilegalno. Tudi za te postopek še poteka.

T. K. B.