Poudarki Kriminalisti so ob ogledu kraja najdbe trupla nekoliko nižje v Dravi našli tudi pokojnikovo kolo. Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Policisti sicer domnevajo, da je šlo za nesrečo, kljub temu pa prosijo morebitne priče, naj jim pomagajo razjasniti okoliščine dogodka. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Dravi odkrili truplo 80-letnega Mariborčana

Policisti domnevajo, da se je usodno poškodoval pri padcu s kolesa

6. marec 2017 ob 21:44

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Gasilci in reševalci so danes na mariborskem Lentu iz Drave izvlekli truplo 80-letnega Mariborčana. Kot so sporočili iz Policijske uprave Maribor, oglednica vzroka smrti na kraju dogodka ni mogla ugotoviti, policisti ps domnevajo, da je šlo za nesrečo.

Mariborski kriminalisti so pod vodstvom dežurnega preiskovalnega sodnika in ob prisotnosti dežurnega državnega tožilca opravili ogled kraja najdbe trupla, nekoliko nižje od studenške brvi v Dravi pa so našli tudi pokojnikovo kolo.

Policisti domnevajo, da je pokojni s kolesom zapeljal s pločnika po nabrežini v reko Dravo, tam padel in se ob tem tako hudo poškodoval, da je umrl. Preiskovalni sodnik je odredil sodno obdukcijo.

Kljub temu do ugotovitev sodne obdukcije morebitne priče domnevne nesreče prosijo, da se javijo na telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200 ter pomagajo ugotoviti kdaj in zakaj je pokojni padel v reko.

L. L.