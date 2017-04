Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Z mariborske policijske uprave so sporočili, da je identiteta umrle ženske že potrjena. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Dravi odkrili žensko truplo

Policisti niso odkrili znakov kaznivega dejanja

28. april 2017 ob 15:55

Maribor - MMC RTV SLO

Dopoldne so v Mariboru ob nakupovalnem središču v reki Dravi odkrili žensko truplo. Policisti po do zdaj zbranih informacijah niso našli znakov kaznivega dejanja.



Truplo so v dopoldanskih urah opazili mimoidoči, ki so tudi obvestili policiste. Gasilci in reševalci so truplo starejše ženske izvlekli iz reke, potrdili pa so tudi identiteto umrle ženske, za truplo pa je bila odrejena sanitarna obdukcija.

Policisti bodo po dokončno zbranih obvestilih poslali poročilo na pristojno državno tožilstvo.

L. L.