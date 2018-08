Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Posredovali so gasilci. Foto: BoBo Dodaj v

V goreči hiši umrli sestri

Požar v stanovanjski hiši v Slovenskih goricah

9. avgust 2018 ob 12:46,

zadnji poseg: 9. avgust 2018 ob 14:29

Maribor - MMC RTV SLO

V Srednjem Gasteraju je zjutraj zagorela stanovanjska hiša. Na kraj požara so bili takoj napoteni policisti in gasilci, ki so požar pogasili. V požaru sta umrli stanovalki.

Po besedah tiskovnega predstavnika mariborske policijske uprave Mirana Šadla sta požaru umrli 80 in 89 let stari sestri, ki sta sami živeli na kmetiji. Ta je bila nekoč velika, zdaj pa je opuščena.

Na kraj požara so odšli mariborski kriminalisti, ki naj bi pod vodstvom dežurne preiskovalne sodnice okrožnega sodišča v Mariboru in v navzočnosti dežurne okrožne državne tožilke opravili ogled, a so morali ogled preložiti za en dan, saj je v objektu prevroče, da bi lahko stopili vanj. Vzrok požara je tako še vedno nejasen.

G. C.