V Kranju uhajal plin, preventivno evakuirali sedem stanovalcev

Plinovod se je poškodoval

5. februar 2017 ob 11:01

Kranj - MMC RTV SLO/STA

V naselju Britof v kranjski občini je v soboto zvečer v bližini stanovanjskega objekta iz poškodovanega plinovoda uhajal zemeljski plin. Do eksplozije na srečo ni prišlo.

Zaradi nevarnosti zastrupitve in požara so gasilci preventivno evakuirali nekaj stanovalcev. Ker v objektu povečane koncentracije niso zaznali, so se stanovalci lahko vrnili v objekt, poroča center za obveščanje.

Kot so zapisali, so gasilci zaradi uhajanja plina iz poškodovanega plinovoda posredovali okoli 22. ure. Zaprli so glavni ventil plinovoda, preventivno evakuirali sedem stanovalcev ter v okolici in objektu opravili meritve nevarnih plinov.

Na kraju dogodka je bila tudi policija in pristojna dežurna služba za plinovodna omrežja, ki bo opravila sanacijo poškodbe na plinovodu.

V Celju je eksplodiralo

V sredo smo sicer poročali o eksploziji v Celju, ko je eksplodiral plin v podzemnih jaških in del mesta ob Mariborski cesti zaprl za ves promet.

Razlog so po preiskavi pripisali minimalnemu puščanju plina, ki ga ob rednih kontrolah niso zaznali, in ekstremnim vremenskim razmeram, ki so povzročile nabiranje plina v jaških v neposrednih bližini plinovoda.

"Plin je eksploziven samo ob dveh hkratnih pogojih - prvič, razmerje zraka in plina mora biti med spodnjo in zgornjo eksplozijsko mejo, in drugič, prisotna mora biti iskra ali drug sprožilec. Zato predvidevamo, da je prišlo do sočasnega vpliva obeh pogojev za nastanek izbruha plina," so pojasnili v Energetiki Celje.

T. H.