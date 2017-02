Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Ekipa Energetike Celje je po eksploziji prekinila dovod plina, sedaj pa odpravlja napako na plinovodu, saj je brez plina še vedno šest odjemalcev. Foto: MMC RTV SLO VIDEO Vremenske razmere krive z... Sorodne novice Eksplozija plina v celjskih podzemnih jaških zaradi poškodbe voda Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Za eksplozijo v Celju krivo minimalno puščanje plina in ekstremne vremenske razmere

Brez plina trenutno šest odjemalcev

2. februar 2017 ob 16:09

Celje - MMC RTV SLO/STA

Eksplozija plina na Mariborski cesti v Celju v sredo je bila posledica spleta nepredvidljivih okoliščin, so sporočili z Energetike Celje.

Eksplozijo, ki je odjeknila v sredo okoli 17.30, gre pripisati minimalnemu puščanju plina, ki ga ob rednih kontrolah niso zaznali, in ekstremnim vremenskim razmeram, ki so povzročile nabiranje plina v jaških v neposrednih bližini plinovoda. "Plin je eksploziven samo ob dveh hkratnih pogojih - prvič, razmerje zraka in plina mora biti med spodnjo in zgornjo eksplozijsko mejo, in drugič, prisotna mora biti iskra ali drug sprožilec. Zato predvidevamo, da je prišlo do sočasnega vpliva obeh pogojev za nastanek izbruha plina," so pojasnili v Energetiki Celje.

Dežurna služba Energetike Celje je sicer po eksploziji prekinila dovod plina do mesta dogodka. Odsek plina so v sredo zvečer v celoti izpraznili in ga tako, kot je predpisano v strokovnih navodilih za ravnanje ob podobnih dogodkih, napolnili z dušikom. Vpih dušika namreč prepreči vsakršno nevarnost ponovnega akumuliranja plina.

Ekipa Energetike Celje intenzivno odpravlja napako na plinovodu, saj je brez plina še vedno šest odjemalcev. V eksploziji plina pa se je laže poškodoval tudi moški, ki je bil v času udara v bližini jaška in je padel vanj.

Sa. J.