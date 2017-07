Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Zaseženi kokain je visoke čistosti in je na trgu vreden precej denarja. Foto: Policija Dobrih 10 kilogramov je srbski državljan tihotapil v avtomobilu. Foto: Policija Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Levcu po naključju zasegli za pol milijona kokaina

Ena oseba je v priporu

3. julij 2017 ob 13:34

Žalec - MMC RTV SLO

Policisti so v Levcu, v okolici Žalca, vozniku zasegli več kot 10 kilogramov kokaina, ki je po presoji policije na maloprodajnem trgu vreden okoli pol milijona evrov, so sporočili s policije.

Na policiji so pojasnili, da je patrulja v petek v Levcu zaznala vozilo, katerega voznik je, ko je opazil patruljo, zavrl in sunkovito zapeljal v slepo ulico, zato mu je patrulja sledila ter ga dohitela na zapuščenem parkirnem prostoru.

Poleg 38-letnega voznika, državljana Srbije, sta bili v vozilu še njegova 31-letna partnerka, državljanka Bolgarije in njuna mladoletna hči. Ugotovili so, da voznik neprijavljen biva v Celju, njegova 31-letna partnerka pa ima v Celju prijavljeno začasno bivališče.

Ob pregledu vozila so policisti v prtljažniku odkrili večji kovček, v njem pa 10 zavojev kokaina visoke čistosti, ki na trgu dosega tudi 100 evrov na gram. Celoten ulov je tako po oceni policije vreden vsaj pol milijona evrov.

Vozniku in njegovi partnerki so odvzeli prostost, slednjo pa so po opravljeni hišni preiskavi izpustili na prostost. 38-letnega osumljenca so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor.

Predpisana kazen za tovrstno kaznivo dejanje je od enega do 10 let zapora.

A. Č.