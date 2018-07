Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Identiteta ženske bo znana po opravljeni analizi DNK. Foto: MMC Dodaj v

V mlaki v Lukavcih našli žensko truplo

Dežurni zdravnik ni ugotovil znakov nasilja

18. julij 2018 ob 22:40

Lukavci - MMC RTV SLO

Nekaj po 17. uri so v mlaki v Lukavcih našli žensko truplo, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota. Dežurni zdravnik ni ugotovil znakov nasilja in je odredil sanitarno obdukcijo.

Identiteta ženske bo znana po opravljeni analizi DNK.

Žensko truplo so sicer našli med iskalno akcijo vodnih površin zaradi pogrešane Suzane Djekić, ki je 12. junija neznano kam odšla iz doma Lukavci, so še sporočili s PU-ja Murska Sobota.

M. R.