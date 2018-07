Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Moški se je ponesrečil pri žaganju drv s cirkularno žago. Foto: Pixabay Dodaj v

V nesreči pri žaganju drv v Kočevju umrl 68-letnik

Ni znakov kaznivega dejanja

31. julij 2018 ob 12:21

Kočevje - MMC RTV SLO

Pri žaganju lesa v bližini Kočevja je v ponedeljek popoldne prišlo do delovne nesreče, v kateri je življenje izgubil 68-letni moški.

Po doslej zbranih obvestilih policije je znano, da je 68-letnik pri 62-letnem znancu žagal drva s cirkularno žago, pri tem pa naj bi eno od polen odneslo v njegove prsi, nakar se je zgrudil. Na Policijski upravi (PU) Ljubljana so pojasnili, da so ponesrečencu takoj nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev, ki so nato nadaljevali oživljanje, ki pa ni bilo uspešno.

Za pokojnika so pristojni odredili obdukcijo, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil. Dogodek po doslej znanih ugotovitvah nima znakov kaznivega dejanja.

G. K.