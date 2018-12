Zagorelo je v Bezeni in v Mariboru. Foto: BoBo Dodaj v

V požarih v Mariboru in Bezeni za skoraj 100.000 evrov škode

Požara povzročila samovžig skuterja in kratek stik na električni napeljavi

15. december 2018 ob 14:06

Maribor - MMC RTV SLO

V petek popoldan je zagorelo skladišče v Bezeni, danes okoli šestih zjutraj pa še servis in prodajalna motornih koles v Mariboru.

V skladiščnem prostoru v Bezeni se je v petek okoli 16. ure požar vnel zaradi kratkega stika na električni napeljavi, so ugovtovili mariborski policisti. Požar se je iz skladišča razširil na leseno ostrešje in deloma še na ostrešje stanovanjske hiše, v bivalni del hiše pa se ogenj na srečo ni razširil, saj so ga gasilci pravočasno pogasili. Po prvih ocenah škoda znaša 50.000 evrov.

Zjutraj okoli 6. ure pa je zagorelo v podjetju, ki se ukvarja s servisom in prodajo motornih koles na Belokranjski ulici v Mariboru. Do samovžiga je prišlo v servisnem delu delavnice na električnem skuterju. Nato pa se je požar razširil še na druga motorna kolesa. Gasilci so požar pogasili, po nestrokovni oceni škoda znaša 40.000 evrov.

La. Da.