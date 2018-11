Policija še proučuje okoliščine nesreče. Foto: BoBo Dodaj v

V prometni nesreči na Tolminskem umrl 64-letni voznik

64-letni voznik deveta smrtna žrtev na severnoprimorskih cestah

21. november 2018 ob 17:30

Tolmin - MMC RTV SLO, STA

Nekaj pred 11. uro se je med naseljema Zadlaz in Čadrg zgodila prometna nesreča, v kateri se je hudo poškodoval 64-letni voznik osebnega avtomobila. Prepeljali so ga v šempetrsko bolnišnico, kjer pa je pozneje zaradi poškodb umrl, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

64-letni voznik osebnega avtomobila je med vožnjo po klancu navzdol proti zaselku Zadlaz na delu, kjer cesta ni zavarovana z ograjo, iz neugotovljenega vzroka zapeljal desno zunaj vozišča po strmem pobočju. Vozilo je po okoli 250 metrih blizu ene izmed stanovanjskih hiš v Zadlazu na strmem gozdnem pobočju obstalo na boku, naslonjeno na drevo.

Voznik se je v nesreči huje poškodoval in so ga pozneje našli nezavestnega približno 50 metrov od avtomobila. 64-letni voznik je letošnja deveta smrtna žrtev na severnoprimorskih cestah, so še sporočili s policije.

B. R.