V prometni nesreči poškodovane prebežnike odpeljali v izolsko bolnišnico

14. avgust 2018 ob 09:35,

zadnji poseg: 14. avgust 2018 ob 16:15

Črni Kal - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

24-letni Hrvat, ki je v vozilu prevažal osem ilegalnih prebežnikov iz Afganistana, je med vožnjo od Podgorja proti Kastelcu izgubil oblast nad vozilom in se prevrnil na streho.

Hrvaški voznik je v noči na torek, nekaj pred tretjo uro zjutraj, v križišču za Petrinje v ostrem levem ovinku izgubil oblast nad vozilom. To je bočno trčilo v brežino in se prevrnilo na streho.

V avtomobilu je bilo poleg Hrvata, ki se je lažje poškodoval, še osem ilegalnih prebežnikov iz Afganistana: odrasla moški in ženska ter šest mladoletnikov. Osmerica se je v nesreči poškodovala, zato so jih odpeljali na zdravljenje v izolsko bolnišnico.

Radio Slovenija poroča, da so neuradno izvedeli da je njihovo stanje stabilno in so zunaj življenske nevarnosti. Vozniku so zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države odvzeli prostost.

Na območju koprske policijske uprave so letos obravnavali 52 kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje.

