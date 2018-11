Gasilci PGD Škofja Loka, Stara Loka, Virmaše Sv. Duh, Gosteče, Trata in poklicni gasilci iz JZ GRS Kranj so požar pogasili. Foto: BoBo Dodaj v

V Škofji Loki gorelo stanovanje, prebivalce evakuirali

Prebivalce bloka so morali evakuirati

10. november 2018 ob 10:26

Škofja Loka - MMC RTV SLO, STA

V večstanovanjski stavbi v Groharjevem naselju v Škofji Loki je okoli 6. ure zjutraj izbruhnil požar. Gasilci so iz objekta evakuirali stanovalce, nekaj jih je potrebovalo zdravniško pomoč zaradi vdihovanja dima. Ogenj je pogašen.

Po poročanju uprave za zaščito in reševanje je gorelo celotno stanovanje v stanovanjskem bloku. Izvajala se je evakuacija in reševanje ljudi iz objekta. Stanovalce so pregledale in oskrbele ekipe nujne prve pomoči Škofja Loka.

Po poročanju gorenjskih policistov so kriminalisti opravili ogled kraja požara in ugotovili, da je zagorelo v notranjosti enega stanovanja v bloku v nižjem nadstropju, v katerem je bila takrat tudi lastnica stanovanja.

"Zavarovane so bile posamezne sledi in materiali, ki bodo predmet nadaljnjega preverjanja. Okoliščine kažejo, da ogenj ni bil podtaknjen. Iz objekta je bilo zjutraj evakuiranih 28 oseb, šestim pa je bila nudena pomoč zaradi vdihavanja dima, eni od teh oseb tudi zaradi lažjih poškodb. Lastnica pogorelega stanovanja ni potrebovala zdravniške pomoči. Ogenj je na zunanji strani poškodoval fasado in ožgal nekaj delov stavbe, v notranjosti pa je bilo močno zadimljeno," so navedli na PU Kranj.

G. C.