V stanovanju ustrelil žensko

Policija še izvaja preiskavo

29. januar 2017 ob 12:45

Maribor - MMC RTV SLO

Mariborski policisti so bili obveščeni, da je v stanovanju v Mariboru moški ustrelil žensko, ki je umrla. Moški je bil poškodovan.



S Policijske uprave Maribor so sporočili, da so policisti zavarovali kraj tragedije. Ob tem so ugotovili, da ni nevarnosti za življenje drugih ljudi in da ni potrebno izvajati drugih ukrepov za varovanje ljudi ali premoženja.

O zadevi so bili obveščeni dežurni preiskovalni sodnik, okrožni državni tožilec in kriminalisti, ki so odšli na kraj in bodo opravili ogled ter zbrali obvestila. Po končani preiskavi bodo podali več informacij.

A. Č.