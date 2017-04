Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Policisti so bili o nesreči obveščeni 15 minut po polnoči. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V trčenju vozil umrla dva človeka, trije so poškodovani

Cesta je bila več ur zaprta

23. april 2017 ob 06:48

Šentilj - MMC RTV SLO

Ponoči se je v občini Šentilj zgodila prometna nesreča, v kateri sta umrla dva človeka, trije so poškodovani.

Nesreča se je zgodila malo po polnoči, ko sta na cesti med Šentiljem in Sladkim Vrhom, v bližini odcepa za Ceršak v občini Šentilj, trčili osebni vozili. Po trčenju se je eno vozilo prevrnilo na streho in zagorelo, so sporočili mariborski policisti. V nesreči sta dva človeka umrla, tri poškodovane pa so odpeljali na zdravljenje v mariborski klinični center.

V nesreči so posredovali gasilci gasilske brigade Maribor ter prostovoljnih gasilskih društev Ceršak in Šentilj, ki so pogasili požar enega od avtomobilov, zavarovali kraj nesreče in pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovanih, piše na spletni strani Uprave za zaščito in reševanje.

Cesta med Šentiljem in Sladkim Vrhom je bila zaradi ogleda kraja dogodka več ur zaprta.

