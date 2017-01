Poudarki Zaradi burje so se premaknila zadnja vrata tovornjaka med raztovarjanjem in v glavo zadela slovenskega državljana Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.4 od 8 glasov Ocenite to novico! V Trstu so zaradi burje morali večkrat posredovati gasilci. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Trstu v nesreči zaradi burje umrl Slovenec

Zadela so ga vrata tovornjaka

19. januar 2017 ob 21:57

Trst - MMC RTV SLO/STA

Burja je v Trstu povzročila nesrečo, v kateri je umrl slovenski državljan, ki so ga v glavo zadela zadnja vrata tovornjaka, s katerega so raztovarjali blago.

Po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa se je nesreča zgodila v sredo zvečer v industrijski coni. Vrata tovornjaka, s katerega so pred tovarno Pasta Zara raztovarjali blago, so se zaradi vetra premaknila in Slovenca zadela v glavo. Umrl je na kraju nesreče.

V Trstu so morali zaradi burje, ki piha s hitrostjo do 135 kilometrov na uro, večkrat posredovati gasilci, zaprtih je več cest, med drugim tudi ena prometnejših zaradi padca žerjava.

