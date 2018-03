Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Ležala sta v snegu. Foto: BoBo Dodaj v

V vasi Govejk na Idrijskem v snegu našli mrtva moškega in žensko

Našli so ju v soboto

6. marec 2018 ob 08:50

Idrija - MMC RTV SLO, STA

Kriminalistična policija preiskuje smrti moškega in ženske, ki so ju našli v soboto v neposredni bližini ene izmed stanovanjskih hiš v širši okolici Idrije. Ležala sta v snegu in nista kazala znakov življenja.

Na Policijski upravi Nova Gorica so povedali, da so v identifikacijskem postopku ugotovili, da sta bila v snegu 50-letna ženska in 80-letni moški. Po dozdajšnjih ugotovitvah njuna smrt ni posledica kaznivega dejanja.

Lokalni portal Idrija.com je poročal, da se je to zgodilo v vasi Govejk.

Zdravnik iz idrijskega zdravstvenega doma, ki je prišel na mesto dogodka, je za pokojna odredil sanitarno obdukcijo na pristojnem Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani.

A. S.