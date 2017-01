Vandali so se tretjič v letu in pol znesli nad Pipistrelovo tovarno v Gorici

Italijanska policija napad še preiskuje

3. januar 2017 ob 19:45

Gorica - MMC RTV SLO

Nova tovarna Pipistrela v Gorici je bila preteklo noč spet tarča vandalov. Neznanci so vlomili v hangar in proizvodne hale, razbili so več deset okenskih šip. Italijanska policija tretji vandalski napad na slovensko podjetje v letu in pol še preiskuje.

Nad Pipistrelovim objektom na Rojah v Gorici so prvič vandali pustošili za božične praznike leta 2015, drugič pa lani za veliko noč. Italijanska policija storilcev v nobenem primeru še ni našla, a direktor Pipistrela Ivo Boscarol ostaja prepričan, da "se bo prej ali slej izvedelo, kdo noče, da gremo v Italijo".

Sicer bi Pipistrel lahko proizvodnjo prek meje, predvsem letal tipa Panthera, že začeli, pove Boscarol in dodaja, da imajo tam že nekaj zaposlenih, v končni fazi pa bi jih zaposlili okoli dvesto.

Trenutne kapacitete Pipistrela v celoti zasedene

Več deset novih inženirjev in znanstvenikov bo Pipistrel zaposlil tudi v Ajdovščini, v stavbi nekdanjega Primorja, ki jo je Boscarol odkupil od DUTB-ja. Boscarol ob tem pove, da je bila širitev oziroma selitev nujna, saj bi, če te stavbe ne bi dobili, "morali verjetno nabaviti neki avtobus in dvakrat na dan voziti sto ljudi v Gorico ali v staro Gorico ali kam drugam".

Nove zaposlitve so v Pipistrelu potrebne tudi zato, ker imajo trenutne kapacitete popolnoma zasedene. "Novih projektov ne moremo logistično niti začeti," ob tem pove direktor Pipistrelovega razvojnega inštituta.

VIDEO Vandali razbijali po Pipistrelovi hali

Mojca Dumančič, TV Slovenija