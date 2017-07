Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.8 od 9 glasov Ocenite to novico! Bivša opekarna Zalog, zdaj Ekosistemi Celje, že četrtič v štirih letih zopet gori. Foto: RDEG Iv. Gorica Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Velik požar pri Novem mestu, gori predelovalnica odpadkov

Neuradno naj bi gorel objekt za predelavo odpadkov

20. julij 2017 ob 18:08,

zadnji poseg: 20. julij 2017 ob 18:43

Novo mesto - MMC RTV SLO/STA

V Zalogu pri Novem mestu je izbruhnil večji požar. Po neuradnih informacijah je zagorelo v podružnici za predelavo odpadkov podjetja Ekosistemi.

Na novomeškem centru za obveščanje so povedali, da so tja poslali vse razpoložljive novomeške gasilce, ki se borijo s požarom, nekaj pa se jih je že nadihalo dima.

Približno 500 metrov pred prizoriščem požara v Zalogu je policija zaprla vse dostope do vasi. Po besedah okoliških domačinov gori samo na območju omenjenega podjetja, in sicer razna odpadna plastika ter papirni in lesni odpadki. Ker v bližnji okolici požarišča ni stanovanjskih hiš, te niso ogrožene, ravno tako pa naj ne bi bila ogrožena človeška življenja.

V podružnici omenjenega podjetja se je podoben požar zgodil že pred nekaj leti.

