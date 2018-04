Video: Objesten pešec stekel pred gasilsko vozilo na nujni vožnji

Ocenite to novico!

Dogodek se je zgodil v nedeljo pri Naklem

13. april 2018 ob 09:21,

zadnji poseg: 13. april 2018 ob 09:31

Kranj - MMC RTV SLO, STA

Gorenjski prometni policisti so na podlagi prijave Gasilsko reševalne službe Kranj preverjali nezaslišano dejanje pešca, ki je v nedeljo okoli 21.17 na Polici pri Naklem pri rdeči luči na semaforju za pešce nenadoma stekel pred gasilsko vozilo na nujni interventni vožnji in čez cesto.

S Policijske uprave Kranj so sporočili, da so domnevnega kršilca prometni policisti izsledili v sredo in proti njemu vodijo prekrškovni postopek.

Policijski inšpektor Simon Sušanj in vodja gasilske operative Andraž Šifrer bosta dopoldne predstavila objestno dejanje pešca in spregovorila o tem, kako nevarno je tako početje in kaj vozniki vozil s prednostjo doživljajo med vožnjo na mesto intervencije.