Voznik v Novi Gorici namenoma zapeljal v novinarko in snemalca Televizije Slovenija

Pripravljala sta prispevek o sožitju med italijansko in slovensko Gorico

8. avgust 2018 ob 14:55

Nova Gorica - MMC RTV SLO

Voznik je najprej žalil, nato pa zapeljal v novinarko in snemalca Televizije Slovenija. Snemalec je na srečo pravočasno odskočil, poškodovana je bila le kamera.

Voznik belega avtomobila znamke Fiat s slovensko registrsko tablico je najprej večkrat peljal mimo novinarske ekipe Televizije Slovenija. Medtem ko sta novinarka in snemalec snemala izjavo naključnega ruskega turista, ki si je prišel ogledat mozaik na skupnem trgu obeh Goric, ju je začel skozi odprto okno zmerjati v italijanščini: "Vaffanculo, maledetta camera!" V prevodu: "Pojdite v rit, prekleta kamera!"

Snemalec zadnji trenutek odskočil

"S snemalcem večje pozornosti nanj nisva dejala, saj se je odpeljal mimo. Čez nekaj sekund, ko smo še vedno snemali pogovor z ruskim turistom, se je voznik v istem avtomobilu vrnil v nasprotni smeri – in zavozil proti nam, toda odbrzel mimo. Ruski turist se je ustrašil, rekoč: "This was really very close ...", pojasnjuje novinarka Mojca Dumančič. Snemanje so nadaljevali, ko se je voznik belega avtomobila čez deset, dvajset sekund tretjič vrnil in se z vso hitrostjo usmeril v novinarko, snemalca in sogovornika.

Ruski sogovornik je začel vpiti, snemalec in novinarka pa sta bila obrnjena v nasprotno smer od dogajanja na cesti. Na srečo je snemalcu uspelo zadnjo sekundo odskočiti, voznik z avtom pa se je z vso silo zaletel v kamero na stativu. Kamera je uničena.

Voznik pobegnil v Italijo

Voznik osebnega vozila je nato odpeljal naprej in se čez nekdanji mejni prehod v Solkanu odpeljal v Italijo. Takoj po obvestilu o varnostnem dogodku so policisti OKC-ja PU-ja Nova Gorica na kraj napotili policijske patrulje, ki izvajajo dejavnosti, da bi izsledili pobeglega voznika. O varnostnem dogodku je Policija obvestila tudi pravosodne organe. Glede na do zdaj pridobljene podatke je Policija ugotovila lastnika vozila, policisti PP-ja Nova Gorica primer preiskujejo v smeri suma storitve kaznivega dejanja grožnje.

Novinarka Televizije Slovenija je sicer s snemalcem pripravljala prispevek o sožitju med Novo Gorico in italijansko Gorico, o simbolnem skupnem Trgu Evrope na mejni črti oziroma o pobudah za povezovanje dveh mest na tem skupnem trgu.

La. Da., Al. Ma.