Z nabrežja zgrmel v gozd in umrl

Kljub nudeni pomoči je bilo prepozno

14. marec 2017 ob 18:58

Maribor - MMC RTV SLO

Starejši občan se je z osebnim avtomobilom vozil proti kraju Frajhajm, kjer je s ceste zapeljal po nabrežju in nato v gozd, kjer se je vozilo več metrov prevračalo in obstalo na strehi. Moški je umrl.

S Policijske uprave Maribor so sporočili, da so bili okoli 16. ure obveščeni, da je v Frajhajmu neznanec z vozilom zapeljal po nabrežju in se telesno poškodoval.

Policisti so ugotovili, da je 73-letni domačin vozil neregistriran osebni avtomobil po lokalni cesti v kraju Frajhajm. S ceste je zapeljal po nabrežju in nato v gozd, kjer se je vozilo okoli 20 metrov prevračalo in obstalo na strehi, na gozdni cesti. Voznik, ki je bil v vozilu sam, se je ob tem tako hudo telesno poškodoval, da je kljub nudeni pomoči na kraju nesreče umrl.

Policisti na kraju nesreče sicer še zbirajo obvestila, so še zapisali.

A. Č.