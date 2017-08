Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Policija pred koncem tedna ponovno opozarja na nevarnosti in veliko previdnost v gorah Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Za planinca usoden odlom skalnega oprimka

V nekaj dneh več smrti v gorah

4. avgust 2017 ob 13:45

Storžič - MMC RTV SLO

Na območju Storžiča se je v petek zjutraj smrtno ponesrečil planinec. Policija zato spet opozarja, da so v gorah že najmanjše napake lahko usodne, in poziva k veliki previdnosti.



S Policijske uprave Kranj so sporočili, da je planinec padel po odlomu skalnega oprimka. Nahajal se je v Kramarjevi steni v Storžiču na krušljivem delu. V padcu je moški dobil hude poškodbe. S helikopterjem so ga prepeljali v UKC Ljubljana, kjer je umrl.

Policija pred koncem tedna ponovno opozarja na nevarnosti in veliko previdnost v gorah.

Al. Ma.