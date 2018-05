Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nesreča se je zgodila na cesti Ljubljana-Vrhnika. Foto: BoBo Dodaj v

Za voznika usoden trk v drog javne razsvetljave

19. maj 2018 ob 13:17

Log Draomer - MMC RTV SLO, STA

Voznik osebnega vozila je v Dragomeru trčil v drog javne razsvetljave, njegovo oživljanje pa kljub hitri intervenciji ni bilo uspešno.

Nekaj pred 9. uro je po poročanju uprave za zaščito in reševanje trčil v drog in na kraju nesreče umrl. Zaradi nesreče je bila cesta Ljubljana-Vrhnika pri Dragomeru zaprta. Ob nesreči so posredovali tudi gasilci, ki so zavarovali električne vodnike.

La. Da.