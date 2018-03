Zadeva Balkanski bojevnik: Dragan Tošić obsojen na 16 let in pol zapora

Vsi obdolženi so krivi hudodelskega združevanja

20. marec 2018 ob 08:29,

zadnji poseg: 20. marec 2018 ob 12:58

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ljubljansko okrožno sodišče je v ponovljenem sojenju 15 obtoženim v zadevi Balkanski bojevnik vse spoznalo za krive. Sodba še ni pravnomočna.

Sodni senat je obdolžene v zadevi Balkanski bojevnik spoznal za krive hudodelskega združevanja. Prvoobtoženi Dragan Tošić je organiziral delo kriminalne združbe, ostali pa so delovali po njegovih navodilih, je ugotovilo sodišče. Tošiću je sodišče prisodilo 16 let in pol zapora. Na enako zaporno dobo je bil obsojen tudi Dragan Beljkaš, Jakob Remškar pa na 11 let in pol zaporne kazni.

Po prvem sojenju je po izločitvi dokazov, pridobljenih v Sloveniji in Srbiji, na prostost odkorakala večina od takrat 17 obtoženih. Po spletu pravnih okoliščin je obdolženih tokrat le še 15.

Po prvem sojenju so oprostitvi večine sledile pritožbe tako obrambe kot specializiranega državnega tožilstva. Višji sodniki so četverici obsojenih zaporne kazni močno zvišali, oprostilni del sodbe pa razveljavili.

Sojenje se je vrnilo na prvo stopnjo, kjer ga je v obravnavo dobila sodnica specializiranega oddelka sodišča Andreja Sedej Grčar. Tudi tokrat je jasno, da se postopek ne bo končal z izrekom sodbe na prvi stopnji.

Zagovorniki obdolženih vztrajajo, da so njihove stranke nedolžne, v zaključnih besedah so vsi predlagali oprostilne sodbe, saj da tožilki v obtožnici nista navedli konkretnih dokazov, s katerimi bi podprli svoje očitke na račun obdolženih. Med zaključnimi besedami so večkrat spomnili na možnost pritožb na sodbo.

G. C.