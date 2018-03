Zadeva Balkanski bojevnik: Vsi obdolženi so krivi. Sledijo pritožbe.

Tožilstvo je za obdolžene zahtevalo dolgoletne zaporne kazni

20. marec 2018 ob 08:29,

zadnji poseg: 20. marec 2018 ob 17:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ljubljansko okrožno sodišče je v ponovljenem sojenju 15 obtoženim v zadevi Balkanski bojevnik odločilo, da so vsi krivi. Sodba še ni pravnomočna.

Sodni senat je odločil, da so Dragan Tošić, Dragan Beljkaš, Jakob Remškar, Mirzet Lucević, Suzana Remškar in Marko Bublič krivi kaznivega dejanja neupravičenega prometa z mamili in hudodelskega združevanja.

Peter Kerhmayer, Robert Šabić, Miralem Lucević, Đemajlija Mandjuka, Tadej Poljak in Valter Abramovič so po odločitvi sodnega senata krivi neupravičenega prometa z mamili. Boštjan Kopčič je po odločitvi sodnega senata kriv neupravičenega prometa z mamili ter neupravičene proizvodnje in prometa z mamili.

Tošiću je sodišče prisodilo 16 let in pol zapora, enako zaporno dobo so prisodili tudi Beljkašu, Remškarju pa 11 let in pol zaporne kazni.

Sodnica Andreja Sedej Grčar je navedla, da so bili obdolženi hudodelska združba, ki je bila strogo hierarhično organizirana. "Vsak član je imel strogo določeno vlogo. Vsi se med seboj niso poznali, kar ni pogoj za obstoj hudodelske združbe. Vsak je imel svoj položaj in nalogo. Poznali so se samo teritorialno. Taka hudodelska združba je nadvse primerna, če pride do odkritja organov pregona, saj so se člani poznali le toliko, kolikor so se njihove naloge povezovale," je poudarila sodnica.

Tošić je po ugotovitvi sodišča deloval kot glavni član hudodelske združbe v Sloveniji, ki je sodelovala tudi s tujino. Med drugim je sodnica Andreja Sedej Grčar večkrat omenila stike s t. i. srbskim kraljem kokaina Darkom Šarićem.

Obtožnica je 15 obdolženim v več točkah očitala nezakonito delovanje v Južni Ameriki, Južnoafriški republiki, Italiji, Slovenji in Španiji.

Tožilstvo je na eni zadnjih obravnav za Tošića, Beljkaša, Remškarja ter Petra Kehrmayerja in Mirzeta in Miralema Lucevića predlagalo odreditev pripora zaradi begosumnosti. Sodišče je nato odredilo pripor za Beljkaša in Remškarja, za Tošića, Kehrmayerja ter Mirzeta in Miralema Lucevića pa hišni pripor.

Zagovorniki napovedali pritožbo

Odvetnik Janez Koščak (Tošićev zagovornik) je dejal, da tako visoke kazni za svojo stranko ni pričakoval. "Če sem popolnoma iskren, sem pričakoval oprostilno sodbo v večjem delu," je pojasnil medijem in napovedal pritožbo.

Po Koščakovem prepričanju dokazi kažejo drugače, vsaj v delu, v katerem se je sodišče sklicevalo na izpoved srbskega skesanca, "ki je trikrat jasno povedal, da Slovenci z Urugvajem niso imeli ničesar. Sodišče se je odločilo drugače, mi pa moramo dokazati in prepričati višje sodišče, da je res tako," je povedal.

Koščak je izrazil začudenje nad odločitvijo sodišča o hišnem priporu za Tošića, glede na to, da je sodišče tudi presodilo, da obdolženi ni begosumen.

Tudi za Sašo Ravnika, Beljkašovega odvetnika, je sodba "popolnoma nepričakovana", glede na tokrat slišano, pa tudi neutemeljena. Dokazi, ki so jih obravnavali, so namreč v nasprotju s slišano obrazložitvijo, je povedal in tudi sam napovedal pritožbo.

Dodal je še, da si ne zna razložiti tega, da so jo nekateri odnesli s hišnim priporom, njegova stranka pa je morala v pripor na Povšetovo.

Na dve leti in pol zapora obsojeni Poljak je po razsodbi napovedal pritožbo. Kot je pojasnil, je bil obsojen, ker naj bi vedel za obstoj denarja, ki ga v kombiju ni našel. Prepričan je, da bo na drugi stopnji oproščen.

Tudi tožilki se bosta pritožili

Tožilki Blanka Žgajnar in Mateja Gončin sta zadovoljni s sodbo, ki je v glavnem sledila njunenu predlogu. "Dočakali smo sodbo," je dejala Žgajnarjeva, ki je bila v ponovljenem sojenju uspešnejša kot v prvem, ko so bili zaradi izločitve slovenskih in srbskih dokazov obsojeni le štirje.

Dosojene, vendar še ne pravnomočne kazni, so nižje od tožilskega predloga. "Ravno zato pravim, da se bomo skoraj gotovo pritožili tudi glede višine kazni za določene obdolžene," je dejala Žgajnarjeva. Končno odločitev o pritožbi bosta sprejeli po proučitvi pisnega izreka sodbe.

"Pritožili se bomo na oprostilni del sodbe, najverjetneje pa tudi na odločitev glede pripora," je v izjavi medijem dejala Žgajnarjeva.

Tožilki sta za obdolžene zahtevali skupno skoraj 125 let zaporne kazni, največ za Tošića, in sicer 19 let in 10 mesecev. Medtem pa so zagovorniki do konca vztrajali, da so njihove stranke nedolžne, obtožbe pa brez podpore jasnih dokazov.

G. C., Al. Ma.