Zadeva Ptičja hišica proti Kanglerju ustavljena. Ni kaznivega dejanja, ni dokazov.

Ugotovitev po šestih letih

20. junij 2017 ob 10:23

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Višje sodišče v Mariboru je zaustavilo postopek v zadevi "ptičja hišica, pravoslavna cerkev in drugi", je sporočil nekdanji mariborski župan Franc Kangler. Po šestih letih je postopek pravnomočno končan.

"Sodišče Kanglerju vrača ptičjo hišico," je zapisano na spletni strani Nove ljudske stranke Slovenije (NLS). Gre za ptičjo hišico, ki so jo kriminalisti Francu Kanglerju zasegli 4. maja 2011 v odmevnih hišnih preiskavah, ki so jih na mariborskem območju opravljali zaradi sumov gospodarskega kriminala.

Kot navaja časnik Večer, je omenjena ptičja hišica za kriminaliste predstavljala dokaz v povezavi s sumi storitve kaznivih dejanj v postopku oddaje občinskega naročila za vzpostavitev brezplačnega brezžičnega medmrežja v mestu. Kanglerju so očitali, da naj bi naročil, da se ta posel v skupni vrednosti dobrih 60.000 evrov razdrobi na zneske pod 10.000 evrov, da za oddajo poslov ni bilo treba opraviti javnega razpisa.

Udejanjilo jih je podjetje MC Line Ivana Hajnška, ki naj bi bil po prepričanju policije Kanglerju v zameno podaril varnostno kamero, ki jo je imel Kangler skrito v ptičji hišici na ranču v Zimici pri Dupleku.

Kazensko ovadbo v zadevi MC Line je tožilstvo združilo s primerom pravoslavna cerkev. V tej zadevi so kriminalistično-tožilski očitki Kanglerja bremenili, da je na škodo občine posredoval pri prodaji zemljišča "pod ceno" srbski pravoslavni skupnosti v zameno za podporo na županskih volitvah.

Tožilstvo je zoper Kanglerja, Hajnška, nekdanjo direktorico mariborske občinske uprave Milico Simonič Steiner, tutorja Srbske pravoslavne cerkve Radivoja Vasića, direktorja Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči Mojmirja Grmka in tamkajšnjo vodjo pravne službe Ireno Železnik vložilo obtožnico.

Ni elementov kaznivega dejanja

Njihovi zagovorniki so zoper njo ugovarjali in 21. novembra lani je zunajobravnavni senat okrožnega sodišča presodil, da so ugovori obrambe utemeljeni, ker v opisanih očitkih ni zaznati elementov kaznivega dejanja, niti ni dokazov, da so obdolženi očitano storili. Tožilstvo se je zoper odločitev mariborskega okrožnega sodišča pritožilo, a neuspešno.

Višji sodniki so 7. junija letos pritožbo tožilstva zavrnili kot neutemeljeno in potrdili prvostopenjsko odločitev, kar pomeni, da je kazenski postopek v zadevi MC Line in pravoslavna cerkev pravnomočno ustavljen, navaja Večer.

Še nekaj kazenskih postopkov v teku

Kangler je bil sicer soočen z več kazenskimi postopki. Zaradi posredovanja pri zaposlitvi podžupanje Astrid Bah je bil tudi pravnomočno obsojen na sedem mesecev zapora pogojno, medtem ko je obsodba na sedem mesecev zapora zaradi domnevne vpletenosti v sporno dodelitev občinskega stanovanja vedeževalki Karin Ježovita padla na vrhovnem sodišču, v ponovljenem sojenju pa je tožilstvo umaknilo obtožnico zoper njega. Trenutno se mora na ljubljanskem sodišču zagovarjati zaradi premoženja domnevno nezakonitega izvora.

Al. Ma.