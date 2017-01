Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Piščancev ob požaru na srečo ni bilo v stavbi. Foto: MMC RTV SLO

Zagorela piščančja farma, škode za 100 tisoč evrov

Požar je gasilo 60 gasilcev

13. januar 2017 ob 13:46

Kidričevo - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Zgodaj zjutraj je zagorelo v praznih prostorih piščančje farme v vasi Njiverce v občini Kidričevo. Požar so opazili sosedje, ki so takoj obvestili gasilce in pritekli na pomoč.

Jožef Kancler, vodja intervencije in tudi eden od bližnjih sosedov je bil na kraju požara med prvimi, še pred šesto zjutraj. "Sem kar peš odšel na kraj požara in aktiviral enote Gasilske zveze Kidričevo, ki so prišli z osmimi cisternami in štirimi vozili za prevoz moštva, približno 60 gasilcev. prišlo je do požara na farmi, k sreči ni bilo piščancev notri, farma se je pripravljala za vhlevljanje," je pojasnil član PGD Talum Kidričevo.

Čeprav kriminalisti vzrok požara še razlikujejo, naj bi šlo - tako domnevajo lastnik in gasilci - za samovžig. "Uničena je cela prva etaža z ostrešjem, hvala bogu na spodnji del ni prišlo. Videlo se bo, ko se bo začelo sanirati, popravljati, koliko je dejanske škode," še pravi Kancler.

Škode je po po prvih ocenah za okoli 100 tisoč evrov, saj je bila piščančja farma sodobno opremljena. K sreči pa tudi zavarovana.

Gabrijela Milošič, TV Slovenija