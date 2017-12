Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Zagorelo okoli 21. ure zvečer. Foto: BoBo Dodaj v

Zagorelo pod stopniščem bloka v Ljubljani

Nekaj stanovalcem so pomagali gasilci

10. december 2017 ob 10:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V soboto zvečer je zagorelo v kletnih prostorih bloka na Poljanski cesti v Ljubljani. Večina stanovalcev je hitro zapustila objekt, še pred prihodom gasilcev, ki so požar pogasili.

Zagorel je odpadni material, shranjen pod stopniščem. Gasilci so deset stanovalcev rešili iz večstanovanjskega objekta in osmim nudili pomoč, ker so se nadihali dima. Reševalci so jih prepeljali v UKC Ljubljana.

Gasilci ljubljanske gasilske brigade so nato objekt prezračili in ga pregledali s termovizijsko kamero.

A. S.