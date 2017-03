Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 13 glasov Ocenite to novico! Kolesarka je zaradi poškodb takoj umrla. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zapeljal v rdečo luč in zbil 20-letno kolesarko

Kolesarka je umrla na kraju nesreče

21. marec 2017 ob 08:06,

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V ponedeljek okoli 23. ure se je v Ljubljani zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrla 20-letna kolesarka, so sporočili s policije.

Policija je po doslej zbranih podatkih ugotovila, da je 21-letni voznik z osebnim avtomobilom Audi A7 vozil po desnem pasu Celovške ceste iz smeri Šentvida proti centru mesta. Ko je pripeljal do križišča z Bravničarjevo in Korenčanovo ulico, ni upošteval barve na semaforju in pri rdeči luči zapeljal skozi križišče, pri tem pa trčil v 20-letno kolesarko, ki je na prehodu za kolesarje pravilno prečkala vozišče. Kolesarka je bila pri trčenju tako hudo poškodovana, da je na kraju umrla.



V času nesreče je bil v vozilu povzročitelja še 24-letni potnik; nobeden izmed njiju v nesreči ni dobill telesnih poškodb. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil v zvezi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

