Štirje zaposleni na koprski tovorni postaji Sermin so kradli z vagonov, a so uspeli obdržati službe, ker jih je vodstvo prepozno odpustilo. Foto: Radio Koper SŽ je bil takoj po prijetju četverice več kot dobro seznanjene s tatvinami, storilci, policijskim pridržanjem, zaslišanjem, preiskavo, zato bi jih moral vreči na cesto v zakonskih 30 dneh, ne pa da so odpovedne razloge ugotavljali tri mesece, je razsodilo delovno sodišče. Foto: BoBo/Žiga Živulović

Zaposleni na SŽ-ju kradli z vagonov in obdržali službe

Vodstvo je tatiče "prepozno" odpustilo

27. oktober 2017 ob 21:33

Koper - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Štirje zaposleni na koprski tovorni postaji Sermin so kradli z vagonov, a so uspeli obdržati službe, ker jih je vodstvo prepozno odpustilo. Med njimi sta celo dva povratnika, ki sta v podjetju kradla že prej.

Vsi bodo dobili plače za čas več kot enoletne odpovedi in plačane vse prispevke. Prijeli so jih z rokami v marmeladi, a štirje delavci-premikači Slovenskih železnic (SŽ) na koprskem sodišču niso priznali krivde. Petega obtoženca, zaposlenega v podjetju,ki posluje v pristanišču, ni bilo. O kaznih bo odločilo sodišče, a zgodba je bolj zanimiva zato, ker državno podjetje očitno ne zna niti odpuščati , kradljivci so dve leti po prijetju, še vedno zaposleni na SŽ-ju.

Septembra 2015 je očividec ponoči sporočil policiji, da se okoli tirov na Serminu suka več ljudi. Četverico so ujeli z ukradenimi škatlami osvežilcev za zrak. Dva meseca so namreč vlamljali v zabojnike na vlakih. Kriminalisti so v skladišču opuščene tovarne našli nakradene avtomobilske gume in platišča, kuhalne plošče, gospodinjske aparate, klimo, oblačila in 3000 litrov dizelskega goriva. Vrednost nakradenega so ocenili na 40 tisoč evrov. So zaposlenim v podjetju takoj pokazali vrata? Ne. Najprej jih je doletel suspenz, odpoved pa so dobili šele čez tri mesece. Zakaj? Ker so, odgovarjajo na železnicah, šele takrat ugotovili storilce in razloge za razrešitev. Najmanj nenavadno pojasnilo, vse je bilo namreč črno na belem.

Odpuščeni tatiči so se nato pritožili in pravnomočno zmagali. Odpovedi so bile nezakonite, ker so bile prepozne. SŽ je bil takoj po prijetju četverice več kot dobro seznanjene s tatvinami, storilci, policijskim pridržanjem, zaslišanjem, preiskavo, zato bi jih moral vreči na cesto v zakonskih 30 dneh, ne pa da so odpovedne razloge ugotavljali tri mesece, je razsodilo delovno sodišče.

In železnice so kradljivce morale zaposliti nazaj. Med njimi tudi dva, ki sta bila pred petimi leti že pravnomočno obsojena, ker sta vlomila v menzo podjetja in ukradla 4 tisoč evrov, a vseeno uspela obdržati službo. Železnice zahtevajo revizijo na Vrhovnem sodišču, to še ni odločilo, a podjetju gre že zdaj nesporni primat v kategoriji varnih zaposlitev. Blizu je tudi Luka, če se spomnimo diletantske odpovedi Gašparju Gašparju Mišiču.

Eugenija Carl, TV Slovenija