Zapravljivi nekdanji veleposlanik v Madridu izgubil tožbo proti državi

Višje sodišče je tožbo v celoti zavrnilo

27. marec 2017 ob 10:45

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Nekdanji veleposlanik v Madridu Peter Reberc je pravnomočno izgubil tožbo proti državi, v kateri je zahteval 75.000 evrov odškodnine zaradi pregleda rezidence.

Reberc je moral oktobra 2010 zapustiti Madrid zaradi sumljivih poslov pri porabi proračunskega denarja. V izrednem nadzoru na veleposlaništvu je zunanje ministrstvo ugotovilo, da je v mandatu od februarja 2007 do avgusta 2010 med drugim nakupil 1.800 kozarcev, 77 cedilnikov, 100 zajemalk, pet vrtalnih strojev, 11 sekir, 15 macol, 107 izvijačev, za 4.700 evrov žarnic, velike količine goriva ... Med najbolj nenavadnimi nakupi je bil glodavec puščavski skakač.

Reberc je po odpovedi sprožil tudi delovni spor, a mu na sodišču ni uspelo dokazati nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Z državo pa se še zmeraj pravda na koprskem delovnem sodišču, saj ta od njega terja 103.646 evrov.

Pregled ni bil nezakonit

Delo pa poroča, da je okrožno sodišče Reberčev tožbeni zahtevek, v katerem je tožil zaradi duševnih bolečin zaradi pregleda rezidence v Madridu, pred leti zavrnilo, a je višje sodišče sodbo razveljavilo, češ da vstop v določene prostore vendarle ni bil zakonit. S pregledom zasebnega dela rezidence (to je vseh prostorov, razen jedilnice, dnevne sobe in vrta), ki je razkril Reberčevo zapravljivost, naj bi bila kršena njegova pravica do zasebnosti in nedotakljivosti stanovanja. Višje sodišče je primer vrnilo prvostopenjskemu z navodilom, naj ugotovi, kateri del rezidence se je uporabljal za protokolarni del in kateri prostori so bili izključno zasebni.

Okrožno sodišče je v ponovljenem sojenju Rebercu delno pritrdilo in mu kot primerno odškodnino prisodilo 5.000 000 evrov. Vendar je sodba na višjem sodišču znova padla. Ker rezidenca v Madridu ni bila fizično ločena na uradni in zasebni del, je višje sodišče zavrnilo Reberčevo pritožbo. Za protipraven pregled bi se lahko štelo samo, če bi bila zasebni in uradni (službeni) del rezidence ločena in označena.

Sodbo, po kateri bi morala država Rebercu odšteti 5.000 evrov, so višji sodniki zavrnili v celoti, Rebercu pa naložili plačilo 5.558 evrov pravdnih stroškov državi, še poroča Delo.

A. Č.