Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Umrl je zaradi dima. Slika je simbolična. Foto: Pixabay Dodaj v

Zaradi dima v objektu umrl 38-letni Ukrajinec

Vzrok tlenja še neznan

5. november 2017 ob 16:30

Močle - MMC RTV SLO, STA

V kraju Močle na območju Šmarja pri Jelšah je ponoči začelo tleti v pomožnem objektu pri stanovanjski hiši, v zadimljenem prostoru pa je umrl neprijavljen 38-letni državljan Ukrajine.

Celjski kriminalisti so v navzočnosti državnega tožilca in preiskovalnega sodnika, ki je odredil sodno obdukcijo, opravili ogled kraja dogodka. Tujo krivdo so izključili, vzrok požara - ali je začelo tleti zaradi prižgane sveče ali cigaretnega ogorka - pa še ugotavljajo.

Uprava za zaščito in reševanje je objavila, da je tlela sedežna garnitura, na kateri je ponoči zaspal občan. Gasilci so začetni požar pogasili, s termokamero pregledali prostore in nudili pomoč reševalcem pri prenosu umrlega človeka iz prostora ter obvestili pristojne službe.

Al. Ma.