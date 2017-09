Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Tri osebe so se najverjetneje zastrupile s CO2. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zaradi najverjetnejše zastrupitve s CO2 umrla dva moška

63-letno žensko so oživeli

7. september 2017 ob 13:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Policisti so bili obveščeni, da v kletnih prostorih stanovanjske hiše v Vrhpolju pri Vipavi ležijo tri negibne osebe, ki so jih nato oživljali reševalci. Oživljanje je bilo uspešno le pri 63-letni ženski.

Reševalci so oživljali dva moška, stara 67 in 27 let ter 63-letno žensko. Reševalcem je 63-letno žensko uspelo oživeti, nato pa je bila z reševalnim vozilom odpeljana na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Moškima niso mogli več pomagati.

Po prvih ugotovitvah pokojnika nista umrla nasilne smrti, ki je najverjetneje nastopila kot posledica zastrupitve z ogljikovim dioksidom.

G. C.