Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Posredovali so poklicni in prostovoljni gasilci (fotografija je simbolična). Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zaradi požara na Dravski ulici evakuirali 11 stanovalcev

Nihče ni bil poškodovan

27. februar 2017 ob 08:19

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na hodniku večstanovanjskega bloka v Dravski ulici v Ljubljani je ob 3.30 zagorel inventar.

Na pomoč so poklicali poklicne in prostovoljne gasilce, ki so iz objekta evakuirali 11 stanovalcev, pogasili požar in prezračili objekt. Vse evakuirance so reševalci pregledali in ugotovili, da niso poškodovani, so še sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.

Sa. J.