Zaradi slabosti umrl v gorah

Dve smrtni nesreči v nedeljo

31. julij 2017 ob 07:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

Med hojo je umrl planinec, ki ga je nenadoma zajela slabost. To je že tretja nesreča v gorah v nekaj dneh in druga tamkajšnja nesreča s smrtnim izidom.

V nedeljo zgodaj zjutraj je zaradi slabosti med hojo iz koče Planika proti Malemu Triglavu umrl planinec. Z defibrilatorjem so ga oživljali občani, posredoval je tudi helikopter, poroča Radio Slovenija.

V nedeljo je na območju Kanina umrl 34-letni planinec iz Ljubljane. Bil je ustrezno opremljen in v skupini, a se oprijel na oprimek v skali, ta pa se je odkrušila in padla nanj. Izgubil je ravnotežje in padel čez previs.

Na Škrlatici je padla planinka, še poroča Radio Slovenija. Gorski reševalci so imeli letos 267 posredovanj, od tega 218 reševanj v gorah. Med najbolj obremenjenimi so tolminski in bohinjski gorski reševalci.

Al. Ma.