Avstrija želi nadzor na meji s Slovenijo podaljšati še za pol leta

Slovenija kritična do ukrepa Dunaja

4. april 2018 ob 10:47

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Avstrijski notranji minister Herbert Kickl se zavzema za to, da bi Avstrija še za šest mesecev podaljšala nadzor na mejah s Slovenijo in Madžarsko.

Namero je zapisal v pismu, ki ga je poslal Evropski komisiji in svojim kolegom v Evropski uniji. Kickl v pismu priznava, da se je število prošenj za azil in nezakonitih prehodov meje v preteklih mesecih zmanjšalo, a poudarja, da razmere še vedno niso dovolj stabilne za ukinitev nadzora na notranji schengenski meji. "Iz tega razloga se je Avstrija odločila, da bo izvajala nadzor na mejah s Slovenijo in Madžarsko," piše v pismu, ki naj bi ga odposlali v prihodnjih dneh.

"Nadzor bo sorazmeren grožnji"

Minister odločitev utemeljuje s tem, da bi bila ukinitev nadzora na mejah "napačen signal" tihotapcem ljudi, ki bi okrepili svoje delovanje. "Avstrija se popolnoma zaveda, da je nadzor na notranjih mejah sredstvo, ki se uporabi kot zadnje," poudarja in dodaja, da v trenutnih razmerah ni druge možnosti.

Kickl je še napovedal, da bo nadzor sorazmeren grožnji in bo kar najmanj oviral potovanja ter pretok blaga. Ustrezen nadzor je po njegovem mnenju potreben tudi zaradi "latentne grožnje terorizma v vsej Evropski uniji", da bi s tem preprečili vstop morebitno nevarnih posameznikov.

Avstrija je nadzor na notranjih mejah nazadnje podaljšala 11. novembra, in sicer za šest mesecev. Morebitno podaljšanje nadzora so članice EU-ja Evropski komisiji dolžne napovedati vsaj štiri tedne pred iztekom.

Slovenija je do večkratnega avstrijskega podaljšanja na notranji schengenski meji kritična. Kot je že večkrat poudarila, razume argumente v povezavi s teroristično grožnjo in ne nasprotuje ukrepu kot takšnemu, temveč njegovi nenamenski, nesorazmerni in neutemeljeni uporabi na slovensko-avstrijski meji.

A. P. J.