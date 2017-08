Dobra četrtina Slovencev si ne more privoščiti tedna dni počitnic

Teden dni počitnic finančno povzroča največ težav prebivalcem evropskega Vzhoda inJuga

2. avgust 2017 ob 10:54,

zadnji poseg: 2. avgust 2017 ob 11:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Raziskava evropskega statističnega urada Eurastat ugotavlja, da si tedna počitnic še vedno ne more privoščiti približno tretjina državljanov EU-ja. Najlažje si ga privoščijo Švedi, najtežje Hrvati in Romuni.

Poletni meseci veljajo za čas počitnic in potovanj. V EU-ju pa si skoraj tretjina prebivalcev držav članic ne more privoščiti tedna dni počitnic zunaj kraja bivanja. Po ugotovitvah Eurostata si namreč tedna dni počitnic ne more privoščiti 32,9 odstotka državljanov EU-ja. Ob tem nekoliko prevladujejo gospodinjstva z otroki (34,6 odstotka), medtem ko je odstotek v gospodinjstvih brez otrok nekoliko nižji (31,3 odstotka).

Med državami EU-ja, katerih državljani si lahko najlažje privoščijo teden dopusta, je na prvem mestu Švedska (dopusta si ne more privoščiti 8,2 odstotka prebivalcev), sledijo pa ji Luksemburg (dopusta si ne more privoščiti 13,1 odstotka prebivalcev), Danska (dopusta si ne more privoščiti 13,7 odstotka prebivalcev), Finska (dopusta si ne more privoščiti 14,2 odstotka prebivalcev) in Avstrija (dopusta si ne more privoščiti 15,4 odstotka prebivalcev). Slovenija je na desetem mestu (dopusta si ne more privoščiti 26,9 odstotka Slovencev).

Največje težave imajo Romuni in Hrvati

Resne finančne težave predstavlja teden dni počitnic prebivalcem evropskega Vzhoda in Juga. Več kot polovica prebivalcev Bolgarije, Grčije, Cipra, Madžarske ter več kot 60 odstotkov Hrvatov in Romunov si po ugotovitvah ne more privoščiti tedna dni počitnic zunaj svojega prebivališča.

Finančni položaj državljanov EU-ja se vseeno izboljšuje. Pred tremi leti si počitnic ni moglo privoščiti kar dve petini državljanov EU-ja.

G. C.