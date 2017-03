Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 15 glasov Ocenite to novico! Nova zakonodaja bo okrepila nadzor nad zakonito pridobljenim orožjem. Foto: BoBo Če je bil cilj tega osnutka direktive učinkovit boj proti terorizmu, se bojim, da je bil ta cilj zgrešen. Igor Šoltes Lovci, športni strelci in zbiratelji niso tisti, ki ogrožajo našo varnost, prav tako niso tisti, ki bi predelovali orožje. Teroristi so tisti, ki bi morali biti cilj, in dejstvo je, da pri svojih akcijah ne uporabljajo zakonito pridobljenega orožja. Romana Tomc Z učinkovitejšim nadzorom se zmanjšujejo možnosti za uporabo orožja v neprave namene. Pomembno pa je, da z novo zakonodajo niso kršene ali omejene dosedanje pravice zakonitih lastnikov orožja. Tanja Fajon Sorodne novice Za evropske komisarje so tudi legalni lastniki orožja potencialni vir terorizma Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Evroposlanci sprejeli strožjo zakonodajo o orožju

Okrepili bodo nadzor nad zakonito pridobljenim orožjem

14. marec 2017 ob 20:21

Strasbourg - MMC RTV SLO/STA

V Strasbourgu so sprejeli novo evropsko zakonodajo o orožju, s čimer bodo med drugim okrepili nadzor nad zakonito pridobljenim orožjem, kot je lovsko in športno. Večji nadzor bo tudi za orožna dovoljenja.

V Evropskem parlamentu v Strasbourgu je velika večina, in sicer kar 491 poslancev, posodobitev zakonodaje o orožju podprla, 178 pa jih je bilo proti. Novo zakonodajo so podprli v obeh največjih parlamentarnih skupinah, tako v desnosredinski Evropski ljudski stranki (ELS) kot tudi pri socialistih in demokratih (S&D).

Igor Šoltes, evropski poslanec iz vrst Zelenih, je prepričan, da je direktiva o strelnem orožju zgrešila svoj cilj. "Če je bil cilj tega osnutka direktive učinkovit boj proti terorizmu, se bojim, da je bil ta cilj zgrešen," je dejal. Prepričan je namreč, da so se preveč osredotočili na zakonite imetnike orožja, ki ne predstavljajo glavnega tveganja za terorizem, namesto na črni trg, kjer se trguje z orožjem, ki lahko nato služi terorističnim namenom.

Podobnega mnenja je poslanka Romana Tomc (SDS/ELS), saj gre za diskriminacijo lastnikov zakonito pridobljenega orožja. "Lovci, športni strelci in zbiratelji niso tisti, ki ogrožajo našo varnost, prav tako niso tisti, ki bi predelovali orožje. Teroristi so tisti, ki bi morali biti cilj, in dejstvo je, da pri svojih akcijah ne uporabljajo zakonito pridobljenega orožja," je zapisala v odzivu.

Poslanka Tanja Fajon (S&D/SD), ki je podprla spremembo zakona, pa je dejala, da je bil sprejet uravnotežen dogovor. "Z učinkovitejšim nadzorom se zmanjšujejo možnosti za uporabo orožja v neprave namene. Pomembno pa je, da z novo zakonodajo niso kršene ali omejene dosedanje pravice zakonitih lastnikov orožja," je dejala po zasedanju.

Nova zakonodaja prinaša strožji nadzor

Končno besedilo predloga, o katerem so pogajalci parlamenta in Sveta EU-ja dosegli dogovor decembra lani, naj bi odražalo ravnotežje med interesi zakonitih lastnikov orožja, kot so športni strelci, lovci, vojaški rezervisti in zbiralci, in potrebo po zaščiti javnega interesa za varnejšo Evropo, so sporočili iz parlamenta.

Direktiva določa pogoje, pod katerimi lahko fizične osebe zakonito kupijo in posedujejo orožje ali ga prenesejo v drugo državo članico. Članice EU-ja bodo morale tako po novem izvajati strožji nadzor nad orožji za streljanje z vadbenimi naboji in orožji, katerih glavni namen je zvočni učinek, saj se lažje predelajo v smrtonosna orožja. Tovrstna orožja so na primer uporabili v terorističnem napadu na satirično francosko revijo Charlie Hebdo leta 2015.

Tudi za orožja za zvočni učinek, ki so se lahko brez avtorizacije prodajala v več evropskih državah, bo po novi zakonodaji potrebna enaka licenca kot za smrtonosna strelna orožja.

K. G.