Evropska platforma za spletno reševanje sporov dobila 24 tisoč pritožb

Najpogosteje gre za nakupe oblačil, obutve in letalskih vozovnic

26. marec 2017 ob 13:43

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

V prvem letu obstoja se je na evropsko platformo za spletno reševanje sporov pritožilo 24 tisoč potrošnikov, več kot tretjina se jih nanaša na čezmejne nakupe znotraj EU-ja.

Uporaba platforme, ki jo je ustanovila Evropska komisija (EK) februarja lani, je sicer še v zgodnji fazi, a po besedah evropske komisarke za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Vere Jourove je že mogoče opaziti, da so jo potrošniki dobro sprejeli. "Opažamo tudi, da že samo dejstvo, da potrošnik uporablja platformo, trgovca pogosto spodbudi k rešitvi spora," je po navedbah EK-ja dejala Jourova.

Komisarka je poudarila, da platforma kupcem zagotavlja praktično orodje za lažje uveljavljanje pravic v praksi. "Po drugi strani pa s platformo veliko pridobijo tudi trgovci, ki bi jo morali zato več uporabljati. Zlasti za spletne trgovce je bistveno, da jih potencialni kupci obravnavajo kot zanesljive. Z uporabo tega orodja si bodo pomagali pridobiti zaupanje potrošnikov, hkrati pa si bodo zagotovili enostaven in hiter način za reševanje sporov," je prepričana.

Poleg oblačil, obutve in letalskih vozovnic je bilo predmet pritožb pogosto tudi blago s področja informacijske in komunikacijske tehnologije.

Podrobno poročilo ob koncu leta

Prvo podrobno poročilo o delovanju platforme bodo na EK-ju pripravili proti koncu leta. Do takrat načrtujejo nadaljnje dejavnosti, s katerimi bi k sodelovanju pritegnili še več trgovcev in kupcev. Poleg tega bodo še izboljšali prijaznost platforme do uporabnika in spremljali, ali trgovci izpolnjujejo obveznost, da na svoji spletni strani objavijo povezavo na platformo, so zapisali v komisiji.

Platforma za spletno reševanje sporov je dostopna v vseh uradnih jezikih EU-ja in posreduje spore v zadevah, ki so bile vložene v njenem okviru, pooblaščenim organom za alternativno reševanje sporov, ki spoštujejo zavezujoče zahteve glede kakovosti, določene na ravni EU-ja. Na platformi je do zdaj registriranih 260 organov za alternativno reševanje sporov.

Organi za alternativno reševanje sporov

Uredba o spletnem reševanju potrošniških sporov, na kateri temelji platforma, nadgrajuje direktivo o alternativnem reševanju potrošniških sporov. Ta zagotavlja, da se potrošniki v EU-ju lahko obrnejo na pooblaščene organe za alternativno reševanje sporov, kadar imajo težave s trgovcem glede nakupa izdelka ali storitve v praktično katerem koli maloprodajnem sektorju in ne glede na to, kje in kako je bil nakup opravljen.

Pooblaščeni organi za alternativno reševanje sporov morajo spoštovati zavezujoče zahteve glede kakovosti. Države članice morajo vzpostaviti nacionalne sezname potrjenih organov za alternativno reševanje sporov in navedene sezname poslati EK-ju. Trgovci so pod določenimi pogoji potrošnike dolžni obvestiti o organu za alternativno reševanje sporov, ki je pristojen zanje.

