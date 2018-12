Evropski parlament potrdil prostotrgovinski dogovor med EU-jem in Japonsko

Odpravljene bodo dajatve v znesku milijarde evrov

12. december 2018 ob 20:44

Strasbourg - MMC RTV SLO, STA

Evropski parlament je v Strasbourgu potrdil sporazuma o prosti trgovini in strateškem partnerstvu med Evropsko unijo (EU) in Japonsko. Gre za trgovinsko območje, ki zajema 635 milijonov ljudi in je vredno skoraj tretjino svetovnega BDP-ja.

Prostotrgovinski sporazum bo odpravil veliko večino dajatev v znesku milijarde evrov. Evropskim podjetjem, ki svoje izdelke izvažajo na Japonsko, bo olajšal poslovanje, strateško partnerstvo pa bo omogočilo krepitev odnosov in sodelovanja med EU-jem in Japonsko na številnih področjih, na primer na področjih zunanje politike, varnosti in podnebnih sprememb.

Peterle: Dogovora nimata primerjave v dozdajšnjih sporazumih

Poročevalec Evropskega parlamenta za sporazum o strateškem partnerstvu, evropski poslanec iz Slovenije Lojze Peterle (EPP/NSi), je poudaril, da oba dogovora "nimata primerjave v dosedanjih sporazumih tako po obsegu kot po ambicijah in predvidenem učinku".

Omogočila bosta gospodarsko sodelovanje in rast ter skupne odgovore na izzive tako na svetovni kot regionalni ravni. "To, da smo prvič v nekem sporazumu določili 50 področij strateškega sodelovanja, govori o tej ambiciji," poudarja Peterle. Gre za vprašanja miru, podnebnih sprememb, boja proti terorizmu, kriminalu na spletu, pa tudi zdravja, ki je prvič zapisano kot zadeva strateškega sodelovanja.

Sporazuma pozitivna za slovensko gospodarstvo

Oba sporazuma bosta pozitivno vplivala na slovensko gospodarstvo, saj bosta olajšala in pocenila trgovsko izmenjavo, poudarja evropski poslanec in dodaja, da trenutno več kot 200 podjetij izvaža na Japonsko, gre pa predvsem za mala in srednja podjetja.

Dogovor med EU-jem in Japonsko, podpisan julija v Tokiu, je pomemben signal, ki v času naraščajočega protekcionizma in nepredvidljive trgovinske politike predsednika ZDA Donalda Trumpa izraža podporo odprti in pošteni trgovini, temelječi na mednarodnih pravilih in vrednotah, pa je v Strasbourgu poudaril poročevalec za trgovinski sporazum Pedro Silva Pereira (S&D).

Evropski izvoz na Japonsko težak 86 milijard evrov

Evropska podjetja na Japonsko vsako leto izvozijo za 58 milijard evrov dobrin in za 28 milijard evrov storitev, trgovinski sporazum bo z odpravo obstoječih ovir izvoz še povečal. Sporazum bo odpravil 90 odstotkov obstoječih tarif, ki jih podjetja plačujejo ob izvozu na Japonsko, s čimer bodo evropska podjetja privarčevala približno milijardo evrov letno. Prav tako bo Japonska več kot 200 evropskim kmetijskim proizvodom priznala poseben, zaščiten status.

Medtem ko bo trgovinski sporazum po današnji potrditvi v Evropskem parlamentu predvidoma začel veljati februarja, pa morajo sporazum o strateškem partnerstvu ratificirati še parlamenti v državah članicah.

