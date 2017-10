Evropski parlament v resoluciji obsodil spolno nasilje (v Evropskem parlamentu)

Članice pozvali, naj preučijo tudi državne parlamente

26. oktober 2017 ob 15:22

Starsbourg - MMC RTV SLO, STA

Evropski poslanci so v resoluciji ostro obsodili vse oblike spolnega nasilja. Storilce je treba kaznovati, so poudarili in ponovili poziv Evropski komisiji iz leta 2014, naj pripravi celovito strategijo EU-ja ter osnutek zakona za zaščito žensk pred nasiljem.

Za resolucijo je glasovalo 580 poslancev, deset jih je bilo proti, 27 pa vzdržanih, so sporočili v Strasbourgu. Resolucija izpostavlja predvsem troje: poziv po evropski strategiji in predpisih glede nasilja na podlagi spola, ukrepe za povečanje prijav o nadlegovanju ter poziv k ustanovitvi skupine neodvisnih strokovnjakov, ki bo preučila položaj v Evropskem parlamentu.

Resolucija izpostavlja, da mora parlament nemudoma preučiti nedavne obtožbe o spolnem nadlegovanju in zlorabah v svojih vrstah, uvesti obvezno usposabljanje za vse uslužbence in poslance o spoštovanju in dostojanstvu na delovnem mestu, voditi zaupen register primerov, ustanoviti delovno skupino neodvisnih strokovnjakov in izboljšati uradne postopke ter v celoti podpreti žrtve v postopkih znotraj parlamenta in pri lokalni policiji.

Države članice EU-ja resolucija obenem poziva, naj preučijo položaj v svojih parlamentih in sprejmejo ustrezne ukrepe. "Politiki naj delujejo kot odgovorni vzorniki pri preprečevanju spolnega nadlegovanja in boju proti njemu v parlamentih in širše," so zapisali v resolucijo.

"Nujnost spremembe miselnosti v družbi"

Potem ko so v javnost prišla poročila o spolnem nadlegovanju in zlorabah v Evropskem parlamentu, so evropski poslanci na plenarnem zasedanju v Strasbourgu v sredo opravili tudi razpravo na to temo, v kateri so podobno kot v resoluciji spolno nasilje odločno obsodili ter se zavzeli za takojšnje odločno ukrepanje in zaščito žrtev. Izpostavili so tudi nujnost spremembe miselnosti v družbi, kar nameravajo doseči z večjim ozaveščanjem, boljšim poročanjem in bojem proti družbeni stigmatizaciji žrtev.

Več kot pol Evropejk žrtev nasilja

Po podatkih študije Evropske agencije za temeljne pravice iz leta 2014 o nasilju nad ženskami je 55 odstotkov žensk v Evropski uniji, starejših od 15 let, vsaj enkrat doživelo spolno nadlegovanje.

20 odstotkov mladih žensk v EU-ju, starih od 18 do 29 let, je doživelo kibernetsko nasilje, vsaka deseta ženska je doživela spolno nadlegovanje oziroma je bila žrtev zalezovanja z uporabo novih tehnologij, je še pokazala študija.

J. R.