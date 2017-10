Evropski parlament za popolno prepoved glifosata do 2022

V manj kot letu pobuda za prepoved zbrala več kot milijon podpisov

24. oktober 2017 ob 20:10

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Evropski poslanci so sprejeli resolucijo, s katero nasprotujejo predlogu Evropske komisije za desetletno podaljšanje za herbicid glifosat in namesto tega predlagajo popolno prepoved do 15. decembra 2022.

Resolucija Evropskega parlamenta predvideva načrt za postopno opustitev snovi, začenši s takojšnjo prepovedjo uporabe v gospodinjstvih in prepovedjo uporabe v kmetijstvu, kjer biološke alternative zadostujejo za potreben nadzor nad plevelom. Resolucija, ki so jo potrdili s 355 glasovi za, 204 proti in 111 vzdržanimi, sicer ni zavezujoča. Končna odločitev je v rokah držav članic, natančneje, o tem bo v sredo odločal strokovni odbor predstavnikov držav članic.

Poslanec iz Slovenije Igor Šoltes je po glasovanju dejal, da odločno nasprotuje uporabi glifosata, prepričan je, da je celovita prepoved tega herbicida edina prava pot naprej. Zato meni, da je danes Evropski parlament z resolucijo, ki je sam ni podprl, naredil premalo ambiciozen korak naprej in sprejel slab kompromis.

Evropska komisija je medtem spremenila predlog, o katerem bo odbor odločal v sredo, in sicer namesto podaljšanja veljavnosti uporabe glifosata namesto za deset let predlaga podaljšanje za od pet do sedem let. Štiri države (Francija, Italija, Avstrija in Luksemburg) so že sporočile, da bodo glasovale proti predlogu Evropske komisije za obnovitev oz. podaljšanje dovoljenja, nekaj drugih, med njimi Nemčija, naj bi se vzdržalo.

Evropski parlament ni edini, ki nasprotuje uporabi glifosata v nedogled. Evropska državljanska pobuda za popolno prepoved herbicida je v manj kot letu dni zbrala že več kot milijon podpisov. Glifosat je najpogosteje uporabljen herbicid v kmetijstvu, gozdarstvu in vrtnarstvu, na trgu pa je od leta 1974. Kritiki opozarjajo na njegovo morebitno rakotvornost.

K. T.