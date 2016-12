Evroskupina zamrznila kratkoročne ukrepe za lajšanje grškega dolga

Nedovoljena finančna pomoč upokojencem

14. december 2016 ob 18:01

Atene - MMC RTV SLO/STA

Finančni ministri evroobmočja so prekinili izvajanje kratkoročnih ukrepov za lajšanje grškega dolga, saj so ocenili, da nekateri nedavni ukrepi grške vlade niso v skladu z njihovimi dogovori.

Za ministre sta med spornimi ukrepi omejeno zvišanje pokojnin in lokalizirane davčne olajšave. "Institucije so sklenile, da se dejanja grške vlade ne skladajo z našimi dogovori," je dejal tiskovni predstavnik šefa evroskupine Jeroena Dijsselbloema in pojasnil, da trenutno ni soglasja za izvajanje omenjenih kratkoročnih ukrepov.

Kratkoročni ukrepi, potrjeni v ponedeljek, se med drugim nanašajo na podaljšanje roka za odplačilo dolga z zdaj povprečno 25 let na 32,5 leta in zmanjšanje tveganja glede obrestnih mer.

Cipras se je prenaglil

Grški premier Aleksis Cipras je tri dni po sklenitvi dogovora o kratkoročnih ukrepih kljub vsemu napovedal novo finančno pomoč upokojencem in zaradi vala migrantov finančno močno opešanim grškim otokom.

Ti ukrepi so bili dogovorjeni že maja pod pogojem, da država uspešno konča prvi pregled izvajanja tretjega programa, ki predvideva do 86 milijard evrov pomoči. Prvi pregled je bil končan že pred meseci, evropski reševalni sklad ESM je nato pripravil ukrepe in jih predstavil ministrom. Trenutno je potekal drugi pregled izvajanja programa.

Pogajanja so zaznamovala razhajanja med evropskimi institucijami, ki bedijo nad izvajanjem programa - Evropsko komisijo, Evropsko centralno banko (ECB) in ESM - ter Mednarodnim denarnim skladom (IMF), ki ima zdaj v programu le tehnično vlogo.

V IMF-u, ki je s finančno pomočjo in izkušnjami sodeloval v prvih dveh programih pomoči za Grčijo, želijo več močnejših zavez glede lajšanja grškega dolga za potrditev sodelovanja v tretjem programu.

Indeks na atenski borzi je po objavi novice današnje trgovanje končal s 3,21-odstotnim padcem vrednosti.

