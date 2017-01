Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 7 glasov Ocenite to novico! "Hočemo močno Veliko Britanijo, močan EU in močno Slovenijo znotraj EU-ja," je na novinarski konferenci v Ljubljani dejal Boris Johnson, sicer eden glavnih zagovornikov brexita. Foto: BoBo VIDEO Boris Johnson na obisku v... Sorodne novice Boris Johnson v sredo na obisku v Sloveniji Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

"Hočemo močno Veliko Britanijo, močan EU in močno Slovenijo znotraj EU-ja"

Obisk britanskega zunanjega ministra v Sloveniji

11. januar 2017 ob 19:59,

zadnji poseg: 11. januar 2017 ob 20:01

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slovenija in Velika Britanija imata dobre odnose, ki jih želita krepiti tudi po brexitu, sta po srečanju poudarila slovenski in britanski zunanji minister Karl Erjavec in Boris Johnson.

Britanski zunanji minister Boris Johnson se na delovnem obisku v Sloveniji mudi ob 25-letnici britanskega priznanja Slovenije in 25-letnici diplomatskih odnosov med državama. Zunanja ministra sta izrazila prepričanje, da se bodo odnosi med Slovenijo in Veliko Britanijo okrepili in poglobili. "Bilo je odličnih 25 let, veselimo se prihodnjih 250 let," je dejal Johnson in tudi potrdil, da bo Velika Britanija izstopila iz Evropske unije.

"Zapustili bomo EU, a ne bomo zapustili Evrope," je Johnson ponovil stališče Londona. "Hočemo močno Veliko Britanijo, močan EU in močno Slovenijo znotraj EU-ja," je dodal. "Nočemo, da EU oslabi, ampak ga hočemo podpreti od zunaj," je pojasnil.

Ministra sta govorila tudi o prebežniški krizi. Johnson je dejal, da se Velika Britanija zaveda pomembne vloge Slovenije na področju migracij. Erjavec pa je Johnsona danes tudi seznanil s potekom arbitraže o meji med Slovenijo in Hrvaško. "Mi pričakujemo, da bo Hrvaška spoštovala mednarodne sporazume," je poudaril Erjavec.

Govorila sta tudi o Zahodnem Balkanu in izmenjala mnenje o stanju v regiji, s katerim, kot je dejal Erjavec, nista najbolj zadovoljna - tako v Makedoniji, BiH-u kot drugod. Po njegovem mnenju je "primarno, da imajo te države evroatlantsko perspektivo".

G. C.