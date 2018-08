Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 47 glasov Ocenite to novico! Predsednik Evropske komisije Jean Claude Juncker je napovedal konec premikanju ure. Foto: Reuters V Evropi spreminjamo uro dvakrat na leto, gleda na poletni in zimski čas. Foto: Pixabay Sorodne novice Japonci bi uvedli premikanje urnih kazalcev, da bi se izognili poletni vročini Dodaj v

Juncker napovedal konec premikanju ure: v EU-ju le še poletni čas

V vprašalniku sodelovalo 4,6 milijona Evropejcev

31. avgust 2018 ob 09:55

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Predsednik Evropske komisije Jean Claude Juncker je na podlagi ankete med prebivalci EU-ja, ki nasprotujejo premikanju ure dvakrat na leto, obljubil, da se bo zavzel za uveljavitev poletnega časa.



"Glasovanje je bilo jasno: večina sodelujočih v posvetovalnem vprašalniku EU-ja si želi trajen poletni čas. Tako tudi bo," je dejal za nemško televizijo ZDF. Rezultati vprašalnika, v okviru katerega je več kot 4,6 milijona Evropejcev podalo svoje mnenje o ureditvi poletnega časa, so pokazali, da je velika večina proti premikanju ure.

Na MMC-ju smo v spletni klepetalnici gostili Evropsko komisarsko Violeto Bulc, ki je spregovorila tudi o spreminjanju poletnega časa.



Priprava zakonodaje

Predsednik komisije je prepričan, da bo zato v EU-ju obveljal le še poletni čas. Kot je dejal, se bo pri Evropski komisiji zavzel za pripravo ustreznega zakonodajnega predloga, nato pa so na potezi države članice in Evropski parlament.

Juncker je v jutranji oddaji ZDF-ja dejal, da ni smiselno spraševati ljudi, kaj mislijo, potem pa ignorirati njihovega mnenja. "Ljudje to želijo, mi bomo to naredili," je še poudaril. Oceno veljavne direktive je z resolucijo o poletnem času februarja letos zahteval Evropski parlament, ki je od komisije zahteval tudi pripravo sprememb, če bodo potrebne.

V EU-ju uro premikamo dvakrat na leto

Po zdajšnji zakonodaji EU-ja o ureditvi poletnega časa je treba ure premakniti dvakrat letno, da bi upoštevali spreminjanje dolžine dnevne svetlobe in izkoristili razpoložljivo svetlobo v določenem obdobju. Ureditev poletnega časa na ravni EU velja od leta 1980 in zagotavlja enoten pristop glede premika ure na enotnem trgu. Države EU-ja so neodvisno od ureditve poletnega časa razvrščene v tri različne časovne pasove.

V Evropski uniji velja ureditev poletnega časa od leta 1980, kar zagotavlja enoten pristop glede premika ure na enotnem trgu. Nekatere članice pa so poletni čas začele uporabljati že pred tem. V Sloveniji so tako kot drugje v nekdanji Jugoslaviji premik ure uvedli leta 1982.

K. Št.