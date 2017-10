Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Fotografija je simbolična. Foto: BoBo Dodaj v

Policisti zagrebškemu dijaku sirskega porekla preprečili vstop v Slovenijo

Težave na meji

4. oktober 2017 ob 20:35

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenska mejna policija je v noči na nedeljo preprečila vstop v državo zagrebškemu dijaku sirskega porekla, ki je bil s svojim razredom na poti v Rim na ekskurzijo, je poročal Jutarnji list.

Fanta so "vrgli" z avtobusa, čeprav z družino že pet let živi na Hrvaškem, ima urejeno bivališče in hrvaški potni list za tujce, poroča hrvaški časopis. Družina Aboud živi v Zagrebu od leta 2012. Fant je uspešen dijak tretjega letnika klasične gimnazije v Zagrebu, njegov oče je zdravnik, mati gradbena inženirka, brat pa učenec sedmega razreda osnovne šole. Kot dodaja, člani družine že dobro govorijo hrvaški jezik, še posebej oče, ki je pred 20 leti končal študij medicine v Beogradu.

Aboud je za časopis povedal, da je poskusil preprečiti morebitne nevšečnosti za svojega sina, zato je na italijanskem veleposlaništvu v Zagrebu vnaprej posebej vprašal, ali potrebuje fant iz Sirije, ki ima urejeno bivališče na Hrvaškem ter hrvaški potni list za tujce, še kakršen koli drug dokument za pot.

Odgovorili so, da bosta zadostovala potni list in pa potrditev, da je redni učenec na zagrebški šoli in kot tak tudi na seznamu potnikov na avtobusu za Rim. Obenem so z italijanske ambasade poklicali slovensko veleposlaništvo v Zagrebu z enakim vprašanjem in dobili enak odgovor, kot so ga dali sami, še piše časopis.

Navaja, da se je avtobus z zagrebškimi dijaki odpravil proti meji s Slovenijo prejšnjo soboto ob 21. uri, dve uri pozneje pa so z meje že klicali zdravnika Abouda, naj pride po svojega sina.

Al. Ma.