Sorodne novice EU odobril ukinitev vizumov za ukrajinske državljane

Poziv Bruslju k začasni uvedbi vizumov za Američane

Vizum za ZDA potrebujejo Hrvaška, Bolgarija, Ciper, Poljska in Romunija

3. marec 2017 ob 14:52

Bruselj - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Evropski poslanci so pozvali Evropsko komisijo k začasni uvedbi vizumov za Američane, dokler Washington ne bo spoštoval recipročnosti in ukinil vizumov za pet članic Evropske unije.

Za vstop v ZDA potrebujejo vizum državljani Hrvaške, Bolgarije, Cipra, Poljske in Romunije, medtem ko ameriški državljani ne potrebujejo vizumov za nobeno izmed članic Unije.

Evropska komisija je bila aprila 2014 obveščena, da pet držav še ne spoštuje načela recipročnosti v zvezi z brezvizumskim režimom, in sicer Avstralija, Brunej, Japonska, Kanada in ZDA. Avstralija, Brunej in Japonska so od takrat že ukinile vizumsko obveznost za vse državljane EU-ja. Kanada še vedno zahteva vizume za državljane Bolgarije in Romunije, a je že napovedala, da bo vizumsko obveznost zanje ukinila decembra.

Junija ministrsko srečanje EU-ZDA

V četrtek sprejeti resoluciji je Evropski parlament pozval Evropsko komisijo k sprejetju ustreznih ukrepov v dveh mesecih in tako začel stopnjevati pritisk za razrešitev dolgoletnega vizumskega spora med EU-jem in ZDA.

Evropska komisija je sporočila, da si prizadeva za diplomatsko rešitev spora, zato verjetno ne bo upoštevala dvomesečnega roka, ki so ga postavili evropski poslanci za uvedbo vizumov za ameriške državljane.

Predstavniki Evropske komisije so pojasnili, da bo 15. junija srečanje med EU-jem in ZDA na ministrski ravni, kjer bodo skušali rešiti spor. Pogovori o odpravi vizumov za državljane vseh članic EU-ja po navedbah iz Bruslja že potekajo, a ni znano, kdaj naj bi se zgodil kakšen premik.

G. V.