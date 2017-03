Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V Bruslju so razpravljali o predlogu za enako davčno obravnavo elektronske in tiskane knjige in časopisa, ki bi članicam EU-ja omogočil uporabo zelo nizke, tudi nične stopnje DDV-ja med drugim za e-knjige in spletne časopise. Foto: Pixabay Ocenjujemo, da predlog Evropske komisije pomeni odmik od dozdajšnje ravni usklajenosti med članicami na področju davčnih stopenj. Pomeni lahko dodatno tekmovanje med članicami glede davčnih stopenj za posamezne izdelke, ima lahko zelo obsežen vpliv na javnofinančne prihodke in lahko odloži obravnavo dokončnega sistema DDV-ja v EU-ju. Ministrica Mateja Vraničar Erman Finančna ministrica Mateja Vraničar Erman je ob prihodu na zasedanje v Bruslju pojasnila, da je Slovenija zadržana glede uporabe zelo nizkih ali ničnih stopenj. Foto: BoBo Sorodne novice Milijoni Newyorčanov bodo brali isto knjigo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovenija zadržana do nizke ali nične obdavčenosti e-knjig

V Bruslju predlog izenačitve obravnave elektronskih in tiskanih knjig

21. marec 2017 ob 18:28

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Predlog enake davčne obravnave tako elektronskih kot tiskanih knjig in časopisov, ki bi članicam EU-ja omogočil uporabo nizke, tudi nične stopnje DDV-ja med drugim za e-knjige in spletne časopise, je pri Sloveniji ter veliko drugih članicah naletel na pomisleke.

Po razpravi finančnih ministrov v Bruslju o predlogu za enako davčno obravnavo elektronske in tiskane knjige ter časopisa je sekretar na finančnem ministrstvu Gorazd Renčelj pojasnil, da je med članicami zelo široko soglasje za izenačitev obdavčitve elektronskih in tiskanih publikacij, obstaja pa nekaj razlik glede tega, kako daleč naj bi šel ta predlog.

Slovenija je po njegovih besedah v precej veliki skupini držav, zadržanih do tega, da bi šlo do znižanja pod pet odstotkov in celo do ničnih stopenj. Slovenija sicer podpira uskladitev elektronsko dobavljenih publikacij z dobavo publikacij na fizičnih nosilcih, je pa zadržana do možnosti uporabe zelo nizkih stopenj DDV-ja, ki so nižje od zdaj najnižjih mogočih petih odstotkov. Čeprav je najnižja mogoča nižja stopnja DDV-ja na evropski ravni pet odstotkov, imajo nekatere članice izjeme, ki omogočajo uporabo še nižjih ali celo ničnih stopenj.

Kako se bodo uskladile članice EU-ja?

Finančna ministrica Mateja Vraničar Erman je ob prihodu na zasedanje v Bruslju pojasnila, da je Slovenija zadržana do uporabe zelo nizkih ali ničnih stopenj in pričakuje, da bodo v Uniji razpravo povezali s splošno razpravo o prihodnjem enotnem sistemu DDV-ja. "Ocenjujemo, da predlog Evropske komisije pomeni odmik od dozdajšnje ravni usklajenosti med članicami na področju davčnih stopenj. Pomeni lahko dodatno tekmovanje med članicami glede davčnih stopenj za posamezne izdelke, ima lahko zelo obsežen vpliv na javnofinančne prihodke in lahko odloži obravnavo dokončnega sistema DDV-ja v EU-ju," je pojasnila zadržanost.

Kako bo na tem področju v prihodnje ukrepala Slovenija, je po Renčeljevih besedah odvisno od poteka razprave, ki je trenutno še zelo na začetku. Razprava se bo po pričakovanjih nadaljevala jeseni, v okviru razprave o krovni ureditvi sistema DDV-ja v EU-ju.

Privilegirane tiskane publikacije

Trenutno veljavna pravila omogočajo obdavčitev tiskanih publikacij po znižani davčni stopnji ali v nekaterih primerih po ničelni davčni stopnji, izključujejo pa enako možnost ugodne davčne obravnave za e-publikacije, ki morajo biti obdavčene po standardni stopnji. Gre za to, da je po veljavni evropski zakonodaji e-knjiga obravnavana kot storitev in mora biti obdavčena po normalni davčni stopnji.

Francija in Luksemburg sta zavestno kršila evropsko zakonodajo ter izenačila obdavčitev tiskane in elektronske knjige, zaradi česar sta se znašla na Evropskem sodišču. Nova pravila bi članicam Unije omogočila, da tudi za e-publikacije uporabijo nižjo ali ničelno davčno stopnjo, ne bi jih pa k temu zavezala. Članice bi se lahko same odločile, ali bi to možnost izkoristile ali ne.

G. K.