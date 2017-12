Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Projekt je financiral Evropski socialni sklad in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, skupni stroški projekta pa so obsegali več kot 250 000 tisoč evrov. Foto: Reuters Dodaj v

Tekstilnica že peto leto zmanjšuje število tekstilnih odpadkov

Ustvarja nova zelena delovna mesta

2. december 2017 ob 07:04

Prevalje - MMC RTV SLO

Množica poceni oblačil na slovenskem trgu je spremenila naše kupne navade in zato je tudi količina odvrženih tekstilnih odpadkov vsako leto večja. Projekt Tekstilnica je poskušal z vzpostavitvijo sistema reciklaže slabše ohranjenih in nemodernih oblačil v predelavo in izmenjavo zmanjšati količino tekstilnih odpadkov in ustvariti nova zelena delovna mesta.

To jim je s pomočjo finančnih sredstev Evropskega socialnega sklada uspelo tako dobro, da projekt tudi po izteku financiranja živi že tretje leto in celo širi svoje delovanje in odpira nova delovna mesta.

Zadruga Dobrote s Prevalj je s pomočjo organizacije Ekologi brez meja leta 2013 začela izvajati projekt Tekstilnica, v katerem je v dveh letih skušala vzpostaviti drugačen odnos do tekstilnih odpadkov. Katja Sreš iz Društva Ekologi brez meja pravi: »Gre za projekt ozaveščanja o problematiki tekstilnih odpadkov. V sklopu delovanja so se po Sloveniji postavili številni zabojniki za zbiranje tekstila, organizirale so se številne izmenjave oblačil in del tega poteka še danes. »

Projekt je financiral Evropski socialni sklad in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, skupni stroški projekta pa so obsegali več kot 250 000 tisoč evrov. »Samo v prvem letu se je po celi Sloveniji postavilo več kot 50 zabojnikov, danes jih je že več kot 150. Vse skupaj smo od leta 2013 do danes organizirali 75 izmenjav oblačil v Ljubljani in zgolj v prvem letu se je zbralo več kot 200 ton oblačil, ki so jih v Dravogradu predelali v krpe za avtomobilsko industrijo, podarili dalje ali oddali v nadaljnjo uporabo. Ocenjujemo, da je bil zato ta projekt ustvarjanja novih zelenih delovnih mest in preusmerjanja čim večje količine tekstila iz odlagališč v obdelavo zelo uspešen,« še dodaja Katja Sreš.

Zbrano blago iz zabojnikov prepeljejo v obrat Zadruge Dobrote za sortiranje tekstila v Dravograd. Jure Strah, ki projekt vodi že od začetka, je z delovanjem zelo zadovoljen, saj je Tekstilnica presegla njihova pričakovanja: »Osnovni cilj je to, da želimo kar se da veliko oblačil predelati na neko drugo stopnjo ali pa jih podarimo. Ko pride tekstil k nam, ga najprej preberemo, potem najboljše kose izločimo za prodajo v trgovinah z rabljenimi oblačili ali za donacije. Čim več ostalega materiala pa skušamo predelati, tako, recimo, ves bombaž predelamo v industrijske krpe. Česar pa nam ne uspe predelati, pa prodamo v banke tekstila v tujino. Ves čas se širimo.«

Ustvarjenih je bilo tudi nekaj novih delovnih mest, najprej 6, po koncu financiranja projekta pa je številka zaposlenih še narasla, saj je poleg 1 delovnega mesta v Ljubljani zdaj delovnih mest na Koroškem še več, pravi Jure Strah: »Zdaj imamo 8 redno zaposlenih in pomagajo nam še dodatni 4 ljudje preko javnih del oziroma iz Zavoda za rehabilitacijo pri delu.«

Zabojniki Tekstilnice, v katerih zbirajo stara oblačila in tekstilne odpadke, stojijo predvsem na severnem delu Slovenije in v največjih mestih, Zadruga Dobrote pa načrtuje širitev projekta tudi v prihodnosti. Izmenjave rabljenih oblačil redno potekajo vsako zadnjo sredo v mesecu na Waldorfski šoli v Ljubljani, kjer jih vsak mesec obišče okoli 100 ljudi.

Darja Potočan, Radio Si - Euranet Plus, Boljše razumevanje Evrope